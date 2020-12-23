شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرسم نموذج سلبي – تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الانخفاض مع بداية تداولات اليوم، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين يتواجد مستوى تأكيده عند 49.15، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيشكّل حافز سلبي قوي يدعم فرص تجاوز هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 48.50 وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 46.06 كمحطة تالية.

من هنا، فإننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 50.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.50 والمقاومة 50.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط