شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف – تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 45.67، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع الذي تم قياسه من 33.61 إلى 49.40، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 43.37 كمحطة تالية.

التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة يدعم فرص كسر المستوى المستهدف ومن ثم تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 47.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط