شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتكز على الدعم – تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة الانخفاض يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 25.06 ويحافظ على تماسكه فوقه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 26.88 وتمتد إلى 27.60، مع الانتباه إلى أن كسر 25.06 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مستوى 23.60 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد