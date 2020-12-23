شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني عقب كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الأخير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 103.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.64، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.43، بينما حقق الأعلى له عند 103.65.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من كانون الأول/ديسمبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 882 ألف طلب مقابل 885 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 5,558 ألف طلب مقابل 5,508 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 0.3% إلى نحو 994 ألف منزل مقابل انخفاض 0.3% عند نحو 999 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 81.0 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 81.4 ومقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 892$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، غرد لاحقاً عبر حسابه الرسمي على توتير بأن مشروع القانون "وصمة عار"، ملوحاً باستخدام حق النقد.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض دكتور أنطوني فاوتشي بأن سلالة كورونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة، وفي نفس السياق، أعلنت كل من شركة فايزر وموديرنا أنهما بصدد اختبار فاعلية لقاحهما في الوقاية من السلالة الجديدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 76.25 مليون ولقي 1,699,230 شخص مصرعهم في 222 دولة.