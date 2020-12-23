شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزانية الكويتية يقفز إلى 4.7 مليار دينار في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وبلغ الالتزام خلال الفترة 2.4 مليار دينار، علما بأن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم اثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وذكرت ان جملة الايرادات النفطية بلغت 5.2 مليارات دينار خلال فترة الثامنية اشهر الاولى من السنة المالية، وهو ما يعادل 93.8% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليارات دينار.

وبلغت الايرادات غير النفطية نحو 882.8 مليون دينار وهي ما تمثل 47.1% فقط من جملة الايرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار، وبالتالي بلغ اجمالي الايرادات عن الفترة 6.16 مليارات دينار تمثل 82.2% من المقدر.

وبالنسبة للمصروفات (المصروف والالتزام) فإنها بلغت 10.1 مليارات دينار، وهو ما يمثل 52.9% من اجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 19.2 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد المتاح 9 مليارات دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.