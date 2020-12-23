شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 306 رخص استثمارية بالسعودية في الربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن إصدار 306 رخص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن نسبة 68% من التراخيص كانت لمشاريع ذات ملكية أجنبية كاملة، و32% من التراخيص لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات في الصناعات غير النفطية سجلت في الربع الثالث مستوى قياسيا بقيمة 3.1 مليار دولار، بعد تسجيلها أكبر عدد في شهر سبتمبر 2020، أكبر عدد من الاستثمارات بالتزامن مع إصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية من تراخيص المصانع الجديدة.

واستحوذت الهند ومصر على أكبر عدد للمشاريع الأجنبية الجديدة في الربع الثالث بعدد 30 مشروعاً لكل منهما، ثم المملكة المتحدة ولبنان بعدد 16 مشروعاً لكل منهما، وسوريا واليمن وباكستان بعدد 15 مشروعاً لكل منها، والأردن وفرنسا 11 مشروعاً لكل منهما، بالإضافة إلى 10 مشاريع للولايات المتحدة.

واستحوذت القطاعات الناشئة على العدد الأكبر من المشاريع الجديدة في الربع الثالث من 2020 بعدد 110 مشاريع، تلاه القطاع الصناعي والتصنيع بعدد 53 مشروعاً، والتجزئة والتجارة الإلكترونية 27 مشروعاً، و26 مشروعاً بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7.9% خلال النصف الأول من العام 2020، لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.37 مليار دولار، وفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة.

ويأتي ذلك مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي والأونكتاد.

وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق، نحو 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بـ20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.