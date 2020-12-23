شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباؤن أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في مقابل القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من كانون الأول/ديسمبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني أعرب أحد الأعضاء عن قلقه من أن "الانكماش قد يترسخ" إذا انتشر فيروس كورونا مرة أخرى ودفع النشاط الاقتصادي لأسفل، ولذلك "ربما يكون هناك الاهتمام ضرورياً" في توجيه السياسة النقدية، وتتطلع الأسواق حالياً لكشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 892$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، غرد لاحقاً عبر حسابه الرسمي على توتير بأن مشروع القانون "وصمة عار"، ملوحاً باستخدام حق النقد.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء كوريا الجنوبية تشون جسي كيون عن كون بلاده ستحظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص وستغلق منتجعات التزلج والمواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بدءاً من عشية عيد الميلاد، وجاء ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجه الثانية للفيروس التاجي هناك ووسط القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوي.

ونود الإشارة، لكون حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت رقم قياسي جديد الأحد الماضي وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، كما أفادت وكالة أنباء كيودو الرسمية اليابانية أيضا الأحد بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت 10 ألف حالة لأول مرة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.08% ليخسر 1.40 نقطة ويصل إلى المستوى 1,759.72، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليربح 34.55 نقطة ويصل إلى المستوى 26,470.94.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.58% ليربح 28.85 نقطة ويصل إلى المستوى 4,993.62، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.52% ليربح هو الأخر 17.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,374.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح 20.09 نقطة ويصل إلى المستوى 26,139.34، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 16.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,750.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.98% ليربح 126.14 نقطة ويصل إلى المستوى 12,968.83، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 37.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,636.90.