شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة إلحاق العمالة: تعليق الرحلات الجوية للسعودية يوقف 100 ألف عامل عن السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، عن تخوفه من تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية، والتى تعتبر الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، خاصة أن شركات قطاع إلحاق العمالة عانت كثيرا فى فترة التعليق الأول من جراء جائحة كورونا، والتى استمرت قرابة الـ 7 شهور كاملة منذ فبراير من العام الجارى 2020.

وأضاف إمام، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على وقف المملكة العربية السعودية حركة الطيران منها وإليها لمدة أسبوع قابل للتجديد لحين التأكد من تحور فيروس كورونا وخلو البلاد منه، أن عدد فرص العمل المقرر توفيرها شهريا للعمالة المصرية فى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية تبلغ 55 ألف فرصة شهريا، متنوعة ما بين عمال ومهندسين ومندوبى المبيعات والتسويق وعمال المقاولات، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من العمالة المصرية فى مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة أن قوائم العمالة التى توقفت منذ الإغلاق الأول وعددهم 200 ألف عامل سافر منهم حتى إعلان الوقف مرة ثانية قرابة الـ 150 ألف، وتعطل حاليا المتبقين نحو 50 ألف عامل، بالإضافة إلى إنهاء ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل جديدة لأوراقهم وفى انتظار عودة السفر للمملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد انتهاء الأسبوع المحدد، وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين فى السفر للخارج.