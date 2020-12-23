شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع ينطلق لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 3.71% بما يعادل 0.48 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري والعنيد 13.94 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.12.