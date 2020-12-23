شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يصل لأعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ملاذ للتأمين (8020) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 21.40، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 9.95% بما يعادل 2.10 نقطة، ليستقر السهم عند أعلى مستوياته منذ يوليو/ 2016، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً الساقبة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.40 ومستوى المقاومة 25.04.