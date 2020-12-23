شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أبو معطي (4191) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.89% بما يعادل 4.75 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.50، ليستهدف مستوى المقاومة 58.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.20 ومستوى المقاومة 58.20.