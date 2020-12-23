شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يرتفع متأثراً بدعم مهم – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الحكير (1820) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لمستوى الدعم المهم 20.82، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 10.00% بما يعادل 2.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.82، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.10 ومستوى المقاومة 24.00.