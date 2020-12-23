شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.21% بما يعادل 0.90 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.64.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 18.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.34 ومستوى المقاومة 19.00.