شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 6.78% بما يعادل 7.20 قطة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 120.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 106.20 ومستوى المقاومة 123.80.