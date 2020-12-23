شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.95% بما يعادل 3.10 نقطة، ليستفيد السهم بهذا الارتفاع من جديد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 55.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.50 ومستوى المقاومة 57.50.