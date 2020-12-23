شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاني من الضغوط السلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.76% بما يعادل 0.50 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.50.

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