شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحمادي (4007) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 29.15، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات القماومة 29.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.10. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.40 ومستوى المقاومة 30.00.

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