شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخزف (2040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 50.90، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.77% بما يعادل 2.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 50.90، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 55.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.10 ومستوى المقاومة 52.30.