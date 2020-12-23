شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) باللون الأخضر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تلقيه لدفعة إيجابية عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.66% بما يعادل 141.769 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليعاود استقراره أعلى مستوى 8,614.50.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 8,800.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
194
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
2
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عدد أسهم الشركات الثابتة
2
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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