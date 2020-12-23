شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 6080 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 6050 نقطة، في ظل عدم ظهور إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5850 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,063 وبين مستوى المقاومة هو 6,119 نقطة