شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10534 نقطة،وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 10453 نقطة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما، لذلك نتوقع ان يتداول المؤشر بين مستوى 10400 ومستوى10650 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,481 وبين مستوى المقاومة هو 10,589 نقطة