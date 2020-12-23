شكرا لقرائتكم خبر عن هل زرت معالم المنيا السياحية الستة من قبل؟ تعرف على أسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم المنيا العديد من المزارات السياحية الممتعة، التى يغفل الناس عن زيارتها، لعدم معرفتهم بأن المنيا تعتبر محافظة بها مجموعة من أهم المعالم السياحية، التى تستطيع زيارتها طوال العام، وفيما يلى نسلط الضوء على هذه المعالم بأسعار تذاكرها.

يتشابه معلم تل العمارنة، مقابر بنى حسن، ومعلم تونا الجبل فى ثمن تذاكرهم، فإذا كنت تنوى زيارتهم فعليك دفع تذكرة تكلفتها 10 جنيهات، أما الطالب فسيدفع تذكرة ثمنها 5 جنيها فقط للتذكرة الواحدة لكل معلم.

أما الأجنبى فسيدفع تذكرة تكلفتها 60 جنيها، بينما سيدفع الطالب الأجنبى 30 جنيها فقط للتذكرة الواحدة لكل معلم.

فى حين يتشابه كل من معلم زاوية سلطان، مقابر فريزر، والمقبرة الملكية بالعمارنة فى ثمن التذكرة أيضا، فلزيارتهم عليك دفع تذكرة تكلفتها 10 جنيهات، أما الطالب فسيدفع تذكرة ثمنها 5 جنيها فقط للتذكرة الواحدة لكل معلم.

ولكن سيدفع الأجنبى 40 جنيها ثمنا للتذكرة الواحدة لكل معلم، بينما سيدفع الطالب الأجنبى 20 جنيها للتذكرة الواحدة لكل معلم.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتى فى إطار حرص ”الخليج 365” على تنشيط السياحة فى جميع محافظات مصر.