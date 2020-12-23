شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات صناعية مطلوبة فى السوق السودانى أبرزها الملابس والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العلاقات التجارية المصرية السودانية تحسنا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتكثف مكاتب التمثيل التجارى جهودها لمعرفة أهم السلع التى يطلبها السوق السودانى لدعم وزيادة الصادرات المصرية إليها، هذا بالإضافة إلى الحديث عن إقامة مركز تجارى هناك لبيع المنتجات المصرية التى يطلبها المستهلك السودانى من مصر، وهناك عدد من السلع المصرية التى طالب بها الجانب السودانى لاستيرادها من مصر.

أهم القطاعات الصناعية من السلع المصرية المطلوبة فى السوق السودانى:

1- الأجهزة الكهربائية.

2- الملابس الجاهزة.

3- الجلود ومنتجاتها.

4- الأدوية.

5- سكر ومنتجات سكرية.

وأرسلت مكاتب التمثيل التجارى مطالب الجانب السودانى إلى المجالس التصديرية المعنية بهذة السلع لبدء إعداد سبل وأشكال الاتفاق على التعاقدات من مصر، خاصة بعد تعطل زيارة الوفد السودانى الذى كان مقرر أن يحضر إلى مصر خلال الفترة من 18 ديسمبر وحتى 25 من نفس الشهر الجارى 2020 إلا أن انتشار فيروس كورونا فى الموجة الثانية أدى إلى توقف الوفد عن المجىء للأراضى المصرية، مع توجه عدد كبير من الدول فى إغلاق الرحلات الجوية والبرية تخوفا من انتشار الفيروس.

وتربط مصر علاقات تجارية قوية مع السودان من خلال قرب المسافة واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة عبر الحدود، وهناك الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى الراغبة فى زيادة صادراتها للسوق الإفريقى وأبرزها مواد البناء والصناعات البتروكيماوية والتى ترغب فى تنفيذ خطة إنشاء مركز تجارى فى السودان على غرار إقامة أكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا ومطلوب التركيز خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز فى عدد من الدول الأفريقية الأخرى، حتى تستطيع الصناعة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى أسواق جديدة.