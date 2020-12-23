شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي تمدد شراكتها مع إريكسون بمجال الخدمات المُدارة في السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت موبايلي السعودية عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع إريكسون في مجال الخدمات المدارة لمدة خمس سنوات إضافية.

وتغطي الاتفاقية العمليات الشاملة المُدارة بالكامل، والعمليات المرتبطة بتحسين كفاءة الخدمات من خلال محرك إريكسون للعمليات في المنطقة الغربية بالمملكة، بالإضافة إلى نظام الشحن من إريكسون، وأنظمة (PS Core)، والشبكة الذكية (IN)، وفق ما ذكره البيان الصادر بتاريخ 22 ديسمبر الجاري، بحسب موقع آراب فاينانس.

وتشمل جوانب اتفاقية التمديد الجديدة تعزيز الاستفادة من تقنية نقل الصوت عبر LTE السحابية والاتصالات المتطورة، وهو حل يوفر خدمات الصوت والاتصالات عبر أنواع مختلفة من الأجهزة وأدوات الوصول.

كما ستوفر إريكسون خدمات تحسين الشبكة، التي تجمع بين خبرتها في الشبكة وبرمجياتها المعرفية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، وضمان عائد كبير في أصول الشبكة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً نشر محرك إريكسون للعمليات الذي يدعم موبايلي لزيادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها وتعزيز تجارب عملائها.

يعزز تمديد هذه الاتفاقية الشراكة المتميّزة بين إريكسون وموبايلي، ويؤكد في الوقت ذاته التزام إريكسون وتعاونها الوطيد بالعمل مع موبايلي.

كشفت نتائج أعمال موبايلي عن ارتفاع الأرباح بنسبة 335.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020. وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 222 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 537 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.