شكرا لقرائتكم خبر عن %5.4 نموا سنويا لتجارة الغاز المسال خلال الربعين الأول والثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثرت أسواق الغاز الطبيعى خلال الربعين الأول والثانى من عام 2020 بعد عدة تداعيات نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا، كان فى مقدمتها تهاوى أسعار شحنات الغاز الطبيعى المسال فى السوق الفورية إلى مستويات تاريخية، حيث سجلت الشحنات الفورية فى سوق شمال شرق آسيا أقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع العام، وهى المرة الأولى فى تاريخ الصناعة التى يحصل فيها المستوردون الآسيويون على الغاز الطبيعى المسال بهذا السعر المتدنى فى السوق الفورى.

أما فى السوق الأوروبى، فقد تراجعت الأسعار حسب مركز ttf فى هولندا إلى أقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى شهر مايو 2020، مقارنة بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى مطلع العام، ويعد TTF النرجع الرئيسى لتجارة الغاز الطبيعى فى منطقة شمال غرب أوروبا، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعى وفقا لمركز هنرى فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال الربع الأول من العام 2020 ثم إلى 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما أدى تراجع أسعار خام برنت بسبب تراجع الطلب العالمى على النفط من نحو 68 دولارا للبرميل فى مطلع 2020 إلى أقل من 20 دولارا فى شهر أبريل الماضى إلى تراجع أسعار شحنات الغاز الطبيعى المسال التى يتم تسعيرها بالربط مع برنت فى العقود طويلة الأمد التى لا تزال تهيمن على التجارة العالمية بحصة الثلثين، وذلك وفقا لتقرير لمنظمة "أوبك" تحت عنوان تطورات قطاع الغاز الطبيعى المسال العالمى خلال الربع الثالث 2020.

وبجانب التهاوى الذى شهدته الأسعار فى السوق الفورى وطويل الأمد على حد سواء أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على السوق العالمى من جانبى العرض والطلب والذى جاء كردة فعل طبيعية لإجراءات العزل والإغلاق التى اتخذتها عدة دول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن ثم تأثر السوق العالمى سلبا بتلك الإجراءات حيث شهد الربع الثانى من عام 2029 إلغاء عدة شحنات معدة للتصدير من مناطق مختلفة أبرزها الولايات المتحدة التى تراجعت صادراتها بنسبة40%فى الربع الثانى مقارنة بالربع الأول مسجلة بذلك التراجع الأكبر عالميا.

كما تراجعت صادرات عدة دول أخرى من بينها ماليزيا وأستراليا بسبب تراجع الطلب العالمى وإجمالا تراجع إجمالى صادرات الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الثانى من عام 2020 الى 85.8 مليون طن مقارنة بـ96 مليون طن خلال الربع الأول، لكن فى المقابل حققت تجارة الغاز الطبيعى المسال نموا سنويا خلال الربعين الأول والثانى مجتمعين من عام 2020 نسبته 5.4٪.