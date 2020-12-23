شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قطاعا تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها المنتجات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 11 قطاعاً على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.17%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.91%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.42%، كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.19%.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.78%، أعقبه قاع البنوك بنسبة 0.62%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.53%، ثم قطاعى الموارد الأساسية بنسبة 0.36%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.17%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.52%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.41%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 4.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 945.4 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.