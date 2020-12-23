شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار إبراهيم السجينى مساعدا لوزير الصناعة للشئون الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتكليف إبراهيم السجيني -رئيس قطاع المعالجات التجارية- للقيام بوظيفة مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرفا على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية إلى جانب عمله الأصلى. جاء هذا القرار تأكيدا على ما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة، بغية تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وأثره على حركة التجارة الدولية.

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