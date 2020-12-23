شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البنك الأهلى يقود تحالفا مصرفيا لمنح تمويل بقيمة 2 مليار جنيه لشركة أويلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واحدة من أهم الصفقات التمويلية من الجهاز المصرفى للقطاع الصناعى، حيث قام البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبى الأول بصفته المرتب الرئيسى الأولى وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهى بنك القاهرة، البنك العربى، بنك قناة السويس، بنك البركة –مصر، بنك الإمارات دبى الوطنى بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس.

تم توقيع عقد التمويل المشترك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد عباس العضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربى، وحازم مصطفى رئيس قطاع تمويل الشركات لبنك البركة – مصر، وعمرو عزب رئيس قطاع الائتمان بنك الإمارات دبى الوطنى، وكذا فرق العمل المشاركة من كل الأطراف.

وعقب التوقيع أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى للجهاز المصرفى فى منظومة الاقتصاد القومى، حيث يعد شريكا رئيسيا للحكومة فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية ليس فقط للمشروعات القومية وإنما لكافة المشروعات الإنتاجية فى مختلف القطاعات.

وأضافت أن تحالف البنك الأهلى المصرى وعدد من البنوك فى تمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها يعكس حرص القطاع المصرفى على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والقطاع الصناعى بصفة خاصة، ويؤكد ثقتها فى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.

وأشارت نيفين جامع إلى أهمية هذا المشروع فى توفير احتياجات السوق المحلى من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد، بل والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل وهو التوجه الذى تدعمه الوزارة وكافة أجهزة الدولة.

وصرح هشام عكاشة بأن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات، خاصة التى تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا إلى حرص البنك الأهلى المصرى على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، وأشاد عكاشة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث يسفر هذا التعاون عن دعم حركة ونشاط الاستثمار وتعزيز قدرة وقوة الاقتصاد المصرى لإنشاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى فى كافة المجالات، خاصة فى مجال الأغذية الذى يعد أحد أهم المجالات الحيوية للمواطنين.

وأضاف عكاشة إلى أن التمويل يأتى فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة وتوفير الاحتياجات التمويلية فى مختلف قطاعات الاقتصاد، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية بما يعمل على تقليل معدلات الاستيراد من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية، والشق الآخر لإنتاج الكسب التى تستخدم فى تصنيع الأعلاف الحيوانية، وهو ما يساعد فى دعم الثروة الحيوانية فى مصر وخفض الضغط على العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح اهتمام البنك الأهلى المصرى المتنامى بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى كافة المجالات، مضيفا أن البنك الأهلى ومجموعة البنوك المشاركة فى التمويل كان لها دور بارز فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، حيث شارك البنك الأهلى خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك، قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية، والتى تأتى فى إطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة، سعيا منه للمساهمة فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية، وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصرى.

وأفاد شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، بأن التمويل الذى تبلغ قيمته 2 مليار جنيه يهدف إلى زيادة تمويل رأس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس، والتى تقدر بـ 4200 طن/يوم، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وقد تم إنشاء المصنع بأعلى المستويات التكنولوجية فى التصنيع فى هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجى بين شركتى (ديسمت البلجيكية وكراون الأمريكية).

وأشار رياض إلى أنه سبق تمويل إنشاء المجمع الصناعى المتكامل بمبلغ 2.4 مليار جم والذى يمثل 61% من التكلفة الاستثمارية والذى يعتبر أكبر الاستثمارات فى هذا المجال فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن فترة التمويل تصل إلى 7 أعوام شاملة فترتى السحب والسماح، وأن إجمالى التمويلات الممنوحة من كافة البنوك المشاركة للمشروع والتى من ضمنها التمويل المذكور تصل إلى 4.4 مليار جنيه، حيث تبلغ الحصة الاجمالية للبنك الأهلى المصرى 1.6 مليار جنيه، بالإضافة الى حصص باقى البنوك المشاركة وهى كالتالى بنك أبو ظبى الأول 680 مليون جنيه، بنك القاهرة 670 مليون جنيه، البنك العربى 600 مليون جنيه، بنك قناة السويس 367 مليون جنيه، بنك البركة - مصر 200 مليون جنيه وبنك الامارات دبى الوطنى 200 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس، أن الهدف الرئيسى من إنشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعى والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصرى والعربى دعما للاقتصاد الوطنى، حيث يستوعب المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع السعى لتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والإكساب، كما أن التمويل الجديد يهدف الى استكمال الهيكل التمويلى للمشروع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع.