شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: مليون يورو فقط صادرات مصر من الورق لألمانيا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس مكتب التمثيل التجارى إن ألمانيا رابع أكبر اقتصاديات الدول فى العالم وثانى أهم سوق للصادرات المصرية من الدول الأوروبية، وأن السوق الألمانى سوق مهم وهى دولة صناعية فى المقام الأول والتعاون معها على المستوى التجارى سيدعم من صادرات قطاع الطباعة بشرط وجود أليات لرؤية واضحة وتحليل دقيق لبيانات تكون متاحة والتى يرصدها المكتب التجارى فى ألمانيا.

وأضاف مغاورى خلال ندوة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "التصدير إلى ألمانيا وكيفية تنمية صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب للسوق الأوروبى"، إن ألمانيا تستورد سنويا 12.3 مليار يورو من الورق ومصر تحصل على نسبة مليون يورو فقط من تصدير الورق لألمانيا ضمن هذه القيمة، كما تستورد 2.7 مليار يورو مطبوعات ومصر تحصل على نسبة ضئيلة منها، ولابد من استغلال الفرص للتصدير للسوق الألمانى باعتبارها أكبر دول الاتحاد .

وأوضح رئيس مكتب التمثيل التجارى، إن هناك جهود كبيرة من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لصرف مستحقات الشركات الصناعية، وتم صرف اعتمادات كثيرة تصل إلى أكثر من 2000 شركة حصلوا على مستحقاتهم التصديرية والباقى سيحصل على مستحقاته بنهاية العام ، لافتا إلى أنه جارى دراسة ملف دعم الشحن ووضعه بشكل دقيق موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وأوصى قطاع الطباعة والتغليف بضرورة العمل بشكل جماعى لوضع بيزنس موديل واختراق السوق الألمانى وغيره من الأسواق الأوروبية الهامة .