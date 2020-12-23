شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يشكل شعبة جديدة لـ"تنمية الموارد البشرية" بغرفة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل شعبة تجارية جديدة، والأولى من نوعها بالغرف التجارية اليوم الثلاثاء، وهى شعبة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة القاهرة التجارية لدورة 2020 - 2024، وتكونت الشعبة من جمعية عمومية تضم 21 عضوا، وجاء ذلك فى حضور المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وقال "العربى" إنه تم اختيار مجلس ادارة الشعبة بالتزكية، واختيار هيئة مكتبها بالتزكية أيضا، حيث جاء الدكتور صفوت النحاس رئيسا ومدحت عبد الوهاب ومحمد نبيل نائبين أول وثان، ومحمد السيد سكرتيرا عاما للشعبة، وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتياحه وتفاؤله لتشكيل مثل هذه الشعبة، التى تمثل القطاع الأهم فى التنمية والتطوير، خاصة فى ظل خطة اتحاد الغرف التجارية، لتنمية القطاعات المختلفة من منتسبى الغرف التجارية الذين يمثلون القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا، كما أن تشكيل هذه الشعبة يأتى تماشيا مع الخطة التطويرية التى تشهدها الدولة مؤخرا، على كافة الأصعدة والتى تبدأ من تطوير وتنمية مهارات العامل البشرى.

ولفت العربى إلى أن اتحاد الغرف التجارية يسير جنبا إلى جنب مع التطور الحكومى، لأننا فى النهاية لنا هدف واحد وهو خدمة بلدنا، مشددا على أن تدريب وتأهيل العامل البشرى على أحدث السبل التطويرية والتنموية الحديثة التى تعتبر العمود الفقرى لنمو اقتصادنا القومى، من خلال تنمية كافة القطاعات بالمؤسسات الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يقوم به اتحاد الغرف حاليا فى خطته التطويرية، سواء من خلال تأهيل وتدريب العامل البشرى، أو تطبيق منظومة التحول الرقمى والشمول المالى التى تعتمد ايضا على العامل المؤهل بشكل صحيح.

وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أن يكون لهذه الشعبة شأنا كبيرا، فى ظل تمثيلها لقطاع مهم سيكون قاطرة مهمة لتحقيق التقدم والرقى والتنمية، للأنشطة ومن ثم للاقتصاد القومى، ولذلك ستنال هذه الشعبة وكل الشعب بالغرفة والاتحاد كل المساندة، من اجل تحقيق خطط مستقبلية تنموية هدفها مصلحة بلدنا على الصعيد المحلى والدولى.