شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

إيقاف تداول 53 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 53 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جنوب الوادي للأسمنت، المالية والصناعية المصرية، أسمنت سيناء، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، جي بي اوتو، ليسكيو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأهلي للتنمية والاستثمار، الملتقى العربي للاستثمارات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة عامر القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الكابلات الكهربائية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قطر الوطني الأهلي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، الألومنيوم العربية، سماد مصر (ايجيفرت)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 4.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 945.4 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.551 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.686 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 1.064 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 9.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.224 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.40%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 6.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.51%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%.