شكرا لقرائتكم خبر عن تضخم ثروات أغنياء العالم بسبب كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى يعصف فيه فيروس كورونا بالاقتصاد العالمى، إلا أن ذلك لم يؤثر على ثروات أثرياء وأغنياء العالم، الذين تمكنوا من استغلال أزمة كورونا لصالحهم.

وخلال عام 2020، حصل أكثر من 2200 ملياردير في العالم مجتمعين على 1.9 تريليون دولار زيادة في ثرواتهم، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس، ليصبحوا أكثر ثراء مع نهاية عام كورونا.

تقدر ثروة أثرياء العالم بنحو 11.4 تريليون دولار، وفقًا لحسابات فوربس بالاعتماد على أسعار الأسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن الثروة المجمعة لهم البالغة 9.5 تريليون دولار، المقدرة في 31 ديسمبر 2019.

وحقق نادي المليارديرات في أمريكا نجاحًا ساحقًا في عام 2020، وإجمالًا، تبلغ ثروة أكثر من 600 ملياردير أمريكي 4 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 560 مليار دولار منذ بداية العام، مدعومة بأسواق الأسهم التي حطمت الأرقام القياسية، في حين ارتفع مؤشر S&P 500، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، بنسبة 13% هذا العام على الرغم من انهيار الأسواق في مارس الماضي نتيجة لـ"كوفيد-19"، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 38%.



تضخم ثروات أثرياء العالم



تضخم ثروات أثرياء العالم



تضخم ثروات أثرياء العالم