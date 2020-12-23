شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تسلم 10فنادق جديدة شهادة السلامة الصحية.. والإجمالي 697 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضي 10 فنادق ثابتة بثلاثة محافظات، هم القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لضوابط السلامة الصحية، وهذه الفنادق هي 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هما الشانزلزية، وهليوكايرو، وسوليكس انترناشيونال، وشهرزاد، والفيض الحاكمى، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منها 3 فنادق بمدينة طابا هي موفنبيك طابا، وطابا، ونيلسون طابا، وفندق واحد بمدينة شرم الشيخ هو دايموند بيتش ريزورت، بالإضافة إلى فندق أوبليسك نايل تاور بمحافظة أسوان.

يذكر أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية، سيصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن إلي 697 فندقا بـ 23 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.