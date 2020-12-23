شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تراجع نسبة تصدير البطاطس بسبب إغلاق بعض الدول نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب انخفاض أسعار البطاطس، ووجود فائض كبير من المحصول بالأسواق.

وقال النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التجار كان لديهم مخزون كبير من محصول بطاطس العام الماضي احتفظوا بها على أمل بيعها بأسعار جيدة في الشتاء»، مؤكدا أن أسعار البطاطس تتراوح ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات منذ 11 شهرا.

وأوضح أن تراجع نسبة التصدير بسبب إغلاق بعض الدول لجائحة كورونا أحد أسباب حدوث أزمة فى تصدير البطاطس، مشيرا إلى أن الإرشاد الزراعي، وتثقيف الفلاح زراعيا من أهم عوامل حل الأزمة.

من جانبه، قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن الأسواق تبدأ تستخدم البطاطس المخزنة في «الثلاجات» ابتداء من يوليو.

ولفت إلى أن اتجاه بعض المزارعين إلى زيادة مساحة المنزرعة، معلقا «تعدد الحلقات الوسيطة أحد أسباب الأزمة، في الوقت الذي يشتكى فيه الفلاح من بيع كيلو البطاطس بـ جنيه واحد، يحصل المستهلك على الكيلو بـ 3 جنيهات.