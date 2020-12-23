شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

إيقاف تداول 53 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 53 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المنصورة للدواجن، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جنوب الوادي للأسمنت، المالية والصناعية المصرية، أسمنت سيناء، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، جي بي اوتو، ليسكيو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأهلي للتنمية والاستثمار، الملتقى العربي للاستثمارات، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة عامر القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الكابلات الكهربائية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قطر الوطني الأهلي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، الألومنيوم العربية، سماد مصر (ايجيفرت)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند 632.857 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 4.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 945.4 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2867 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 19972 سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 25 ألف سهم، 300 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 85 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار التعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بالم هيلز للتعمير، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 20 ألف سهم، 400 ألف سهم، 230.4 ألف سهم، مليون سهم، 19.8 مليون سهم، 20 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 30 ألف سهم، 7220 سهم، 50 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 20 ألف سهم.

باكين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 بقيمة 20.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.616 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المقارن له، بنسبة نمو 454.8%، على أساس سنوي، وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 207.182 مليون جنيه، مقارنة بـ222.355 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

العرفة للاستثمارات

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تحقيق صافي أرباح 1.49 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 10.85 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 86.29%، وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال فترة التسعة أشهر 85.88 مليون دولار، مقابل 159.91 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019.

السويس للأسمنت

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس إيه إس على أسهم السويس للأسمنت، بعدد 12.37 مليون سهم، بقيمة 92.755 مليون جنيه.