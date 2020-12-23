شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كيف تم ترميم معبد إيزيس بأسوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة السياحة والآثار، من أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، وفيما يلى أهم الأسئلة وإجاباتها حول أعمال ترميم المعبد:



ما الذي تم ترميمه في معبد إيزيس؟ ما الذي تم ترميمه في معبد إيزيس؟ أعمال الترميم في معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالاضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

كما تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.





ما هي أعمال الحفائر التي قام بها المجلس الأعلى للآثار في المعبد؟قام المجلس الأعلى للآثار بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق ٢م، وصالة المعبد والتي عُثر بها على آواني فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر في الجانب الشمالي الغربي من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.





ما هي الخلفية التاريخية لمعبد إيزيس؟تم اكتشاف المعبد عام 1871م ويبلغ طوله حوالي 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.