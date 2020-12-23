شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الثلاثاء 22-12- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الثلاثاء، 22-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إصدار المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي: بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات قطاع البترول أصدر المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية. السياحة والآثار تسلم 10فنادق جديدة شهادة السلامة الصحية.. والإجمالي 697 سلمت وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضي 10 فنادق ثابتة بثلاثة محافظات، هم القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية. وزير المالية: ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب قام محمد معيط، وزير المالية، بجولة ميدانية بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، وأدار حوارًا مع عدد من العاملين؛ للتعرف على التحديات التى تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم لتجاوزها، جامعة القاهرة تهدى وزيرة التخطيط درع الجامعة لحصولها على جائزة أفضل وزير عربى احتفلت جامعة القاهرة بفوزها بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية، وأهداها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة. وزيرة التجارة: دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ 2021 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري. رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجياً ألقى الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محاضرة تعريفية حول دور البورصة في الاقتصاد، لتعظيم الاستفادة من قدرات وزارة الخارجية من خلال سفارتنا بالخارج في الترويج لسوق الأوراق المالية خارجياً جهاز المشروعات: إجراءات ميسرة وسريعة لتحويل السيارات للعمل بالغاز أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

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