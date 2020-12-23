شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز الربع الثالث 2020 لـ26.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من التداعيات السلبية التي عصفت بأسواق الغاز العالمية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر خلال الربع الثالث من عام 2020 علي غرار الأربعين الأول والثاني ويعود ذلك في المقام الأول الي طبيعة التعاقدات القائمة علي عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.



تقرير

ووفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط عن تطورات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري، فإن الدول العربية تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق والأهلي موثوقية بين كل الدول المصدرة، وإجمالا فقد ارتفعت صادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2020 إلي حوالي 26.5مليون طن بزيادة 0.7مليون طن عن الربع الثاني بنسبة نمو 2.7٪لكنها أقل بنحو 0.7مليون طن عن الربع المماثل من عام 2019 الذي بلغت صادراته حوالي 27.2مليون طن بنسبة تراجع 2.6%.

وأشار التقرير إلي أن الدول العربية عززت مجتمعة من حصتها السوقية في السوق العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020 حيث ارتفعت الي 31.6٪،مقارنة ب30٪في الربع الثاني ونحو28.5٪خلال ال لع الأول.