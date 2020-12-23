تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط. أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 702.25 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الدولار بالبنك الأهلى ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.03 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين. سعر الدولار: يسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: يسجل 20.90 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.63 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.

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