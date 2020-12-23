شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "ناسداك" يحافظ على مكاسبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع استمرار تركيز الأسواق على تطورات جائحة "كورونا" عقب ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي.



يأتي ذلك رغم صدور بيانات حكومية أظهرت أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حققت نموا بنسبة 33.4% في الربع السنوي الثالث، وهي قراءة تجاوزت توقعات بنمو نسبته 33.1%.



كانت السلطات البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية وحذر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من أن السلالة الجديدة تتميز بأنها سريعة الانتشار بنسبة 70% مقارنة بالسابق قبل ظهورها.



وبحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز"، ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة وحدها إلى أكثر من 18 مليون حالة.



وأكد المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" على أن السلالة الجديدة قد تكون متواجدة في الولايات المتحدة، كما أعلن في بث مباشر الحصول على لقاح "موديرنا".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2% أو ما يعادل 95 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 47.97 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 46.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.6% أو ما يعادل 83 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 50.08 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 30015 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30200 نقطة وأقل مستوى عند 29992 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3687 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3698 نقطة وأقل مستوى عند 3676 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 12808 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 12840 نقطة وأقل مستوى عند 12695 نقطة.