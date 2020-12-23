شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع وسط قلق من تعطل الإمدادات من أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تلقت دعما من المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات في أمريكا الجنوبية.



يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع استمرار المخاوف بشأن جفاف الطقس في الأرجنتين والبرازيل مما يضر بجودة وكميات المحاصيل الزراعية.



هذا، وقد ذكرت وسائل إعلامية بأنه تم منع التفتيش على أكثر من 100 شحنة بحرية من محاصيل زراعية في الأرجنتين أمس الإثنين (مما يعوق تصديرها) بسبب إضراب العمال احتجاجات على تدني الأجور.



ولم تأبه عقود السلع الزراعية في بورصة شيكاغو للقلق عالميا نتيجة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وعدة دول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 4.43 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.44 دولار وأقل سعر عند 4.37 دولار.