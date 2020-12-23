شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 3% متأثرةً بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار على نحو واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية وبعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حققت نموا بنسبة 33.4% في الربع السنوي الثالث، وهي قراءة تجاوزت توقعات بنمو نسبته 33.1%.



يأتي ذلك مع استمرار متابعة الأسواق العالمية عن كثب لما أعلنته السلطات البريطانية هذا الأسبوع باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.



وفي ختام التداولات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 3.2% أو ما يعادل 84.4 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.535 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 26.815 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.225 دولار.