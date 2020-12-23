شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 2% بعد أنباء عن خطة "آبل" في صناعة السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلا خسائره التي بدأها بشكل حاد أمس، لكنه تعرض لضغوط أشد اليوم بسبب أنباء تتعلق بخطة "آبل" في صناعة السيارات الكهربائية.



وكانت السلطات المالية في "وول ستريت" قد أدرجت أمس سهم "تسلا" على مؤشر "إس أند بي 500" بفعل الأداء القوي للشركة في العام الجاري حيث قفزت مكاسب السهم بأكثر من 730% منذ بداية العام حتى الجمعة الماضية، لكن في جلستي الإثنين والثلاثاء، خسر السهم 10% من قيمته.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن شركة "آبل" تنوي إنتاج سيارة كهربائية تعتمد على تكنولوجيا بطاريات جوال "آيفون" على أن تظهر للجمهور عام 2024.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 637 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر عند 649.8 دولار وأقل سعر عند 614.2 دولار مما دفع القيمة السوقية للشركة نحو الهبوط إلى 587.7 مليار دولار.