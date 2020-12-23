شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "آبل" مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك بعد أنباء عن أن الشركة تخطط لإطلاق سيارة كهربائية في السنوات القليلة المقبلة على أن تتمتع أيضا بخاصية القيادة الذاتية.



وذكرت وكالة "رويترز" أمس الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن شركة "آبل" تنوي إنتاج سيارة كهربائية تعتمد على تكنولوجيا بطاريات جوال "آيفون" على أن تظهر للجمهور عام 2024.



يأتي ذلك ضمن استراتيجية "آبل" في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن مبيعات "آيفون" التي لطالما اعتمدت عليها على مدار سنوات طويلة وتضررت مؤخراً مما ينذر بمخاطر تلوح في الأفق.



ومن بين الخطوات التي اتخذتها "آبل" في تنويع مصادر إيراداتها إطلاق ساعات ذكية وأيضاً خدمات تقنية متنوعة والانخراط في صناعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إطلاق خدمة المحتوى الأصلي التي تحمل اسم "آبل تي في" والتي تنافس "نتفليكس" و"ديزني بلس".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 131.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 134.4 دولار وهو قريب من أعلى مستوى قياسي عند 137.9 دولار، في حين سجل أقل سعر عند 129.6 دولار.