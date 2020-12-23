شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل خسائره بفعل القلق من سلالة "كورونا" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات متضاربة فضلا عن استمرار القلق من ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا".



كانت السلطات البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية كما اضطرت عشرات الدول حول العالم لوقف الرحلات الجوية القادمة من لندن.



وحذر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من أن السلالة الجديدة تتميز بأنها سريعة الانتشار بنسبة 70% مقارنة بالسابق قبل ظهورها.



وكشفت بيانات اقتصادية أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجلت نموا بنسبة 16% خلال الربع السنوي الثالث بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 15.5%.



وسجل الحساب الجاري في بريطانيا عجزا في الربع الثالث بنحو 13.7 مليار جنيه إسترليني في حين توقع محللون تسجيل عجز قدره 12.9 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3343، وسجل أعلى سعر عند 1.3473 في حين سجل أقل سعر عند 1.3306.