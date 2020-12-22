شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع إنتاجها من النفط إلى 3.8 مليون برميل يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء عن مدير إدارة الطاقة الوطنية قوله إن إنتاج الصين من النفط الخام سيصل إلى 194 مليون طن، بما يعادل 3.87 مليون برميل يوميا، في 2020.

سيعني ذلك ارتفاع الإنتاج للعام الثاني على التوالي، وزيادته 1.6% من 191.01 مليون طن أنتجتها الصين في 2019، ليصبح أعلى إنتاج سنوي منذ 2016، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

تأتي الزيادة عقب قفزة في الإنتاج من حقلي تشانغقينغ وتاريم البريين ومن خليج بوهاي، حسبما ذكره تشانغ جيان خوا مديرة إدارة الطاقة الصينية.

والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وكانت سادس أكبر منتج للنفط في 2019، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن تشانغ قوله خلال مؤتمر إن الصين بصدد إنتاج أكثر من 186 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، بزيادة لا تقل عن 7.1 بالمئة مقارنة مع 2019.

وقال تشانغ إن الصين ستتوسع في تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض العام القادم، وذلك عن طريق تشييد مجمعات تخزين في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الغربي. تتزامن تلك التصريحات مع بواعث قلق حيال الطلب على الوقود خلال أشهر الشتاء.

كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت أمس الاثنين إن مخزون الغاز الحالي يكفي استهلاك الصين لنحو 90 يوما.

(رويترز)

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