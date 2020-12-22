شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تقاوم ضغوط «السلالة الجديدة» بدعم التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» بشكل طفيف الثلاثاء بعد أن وافق الكونجرس على حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي طال انتظارها. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إسي آند بي» بنسبة 0.2٪، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

ووافق زعماء الكونجرس على 900 مليار دولار كمساعدات لمواجهة الأوبئة بإجراء 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر، كما صرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين الاثنين بأن الأمريكيين قد يتلقون شيكاتهم التحفيزية في غضون أيام، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصبح قانونًا في الأيام المقبلة، قبل أسابيع من مغادرته منصبه.

إلى ذلك، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أعضاء إضافيين في المجلس الاقتصادي القومي، مستكملاً فريقه المعني بصنع السياسة الاقتصادية بأشخاص قال مكتبه الانتقالي إنهم سيساعدون في انتشال الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال فريق بايدن في بيان إن ديفيد كامين، الذي كان مسؤولاً في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون نائب مدير المجلس، في حين سيشغل بهارات رامامورتي منصب نائب المدير للإصلاح المالي وحماية المستهلك.

وأضاف الفريق أن جويل جامبل ستكون المساعدة الخاصة للرئيس لشؤون السياسة الاقتصادية.

وقال البيان إن هذه التعيينات ستساعد في «انتشال كل الأمريكيين من الأزمة الاقتصادية الحالية وبناء اقتصاد قوي وشامل وأكثر مرونة للمستقبل».

واختار بايدن هذا الشهر بريان ديس رئيساً للمجلس الاقتصادي الوطني الذي سيكون معنياً بتنسيق صنع السياسات الاقتصادية للبلاد. وساعد ديس في قيادة جهود أوباما لإنقاذ صناعة السيارات والتفاوض على اتفاق باريس للمناخ. (رويترز)