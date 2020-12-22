شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بالاستخدام المستدام لتقنيات المعلومات والاتصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ورشة بعنوان «الاستخدام المستدام لتقنيات المعلومات والاتصالات»، وذلك ضمن جهودها في مجال التنمية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 نحو تحقيق «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة». وهدفت الورشة التي حضرها ممثلون عن عدد من الجهات الدولية والمحلية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مناقشة التحديات ذات الصلة، والتعرف إلى ممارسات مقدمي حلول التقنية للوصول إلى منتجات مستدامة 100%، وتسليط الضوء على جهود المؤسسات في المحافظة على بيئة دولة الإمارات، وتوعية الجمهور بأفضل الممارسات للوصول إلى استهلاك فعال للمنتجات التقنية.

وقال المهندس سعيد بلهول رئيس لجنة الاستدامة، مدير إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة: نعمل في دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة على أن نكون من بين أفضل الدول في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها التنمية المستدامة. وتعمل حكومة دولة الإمارات على ضمان حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية انسجاماً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتطرق المتحدثون في الورشة إلى الزيادة الكبيرة في النفايات الإلكترونية، حيث تم الإبلاغ عن 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في عام 2019، بزيادة 9.2 مليون طن في خمس سنوات، وأكدت الورشة على أهمية تدوير النفايات الإلكترونية والاستفادة من المواد الخام الموجودة فيها، حيث تساوي قيمة المواد الخام في النفايات الإلكترونية العالمية المتولدة في عام 2019 حوالي 57 مليار دولار.

وأكد المتحدثون أنه من خلال اعتماد جدول أعمال التوصيل لعام 2030، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بتحديث هدف الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن النفايات لعام 2023 لزيادة معدل إعادة تدوير النفايات على مستوى العالم إلى 30% ورفع النسبة المئوية للبلدان التي لديها تشريعات بشأن النفايات إلى 50%. كما التزموا بتقليل حجم النفايات الزائدة على الحاجة بنسبة 50%.