شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لاحتفالات دبي في رأس السنة عـبر منصة «زووم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، المطور الرئيسي لبرج خليفة، عن إبرامها شراكةً مع «زووم فيديو كوميونيكيشن»، الشركة المالكة لأول منصة موحدة للاتصالات المرئية عبر الفيديو، بهدف بث احتفالات السنة الجديدة على الهواء مباشرةً من وسط مدينة دبي عبر اتصال عالمي مرئي عبر تطبيق «زووم». وستتم دعوة ما يصل إلى 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة واستقبال عام 2021 عبر أول احتفال لرأس السنة تتم استضافته عبر تطبيق «زووم».

وسيتم بث احتفالية إعمار بالسنة الجديدة على الهواء مباشرةً عبر تطبيق «زووم» بدءاً من الساعة 8:30 مساءً بتوقيت منطقة الخليج، وستتضمن احتفالات استقبال العام الجديد عروضاً للألعاب النارية الضخمة والليزر في منطقة وسط مدينة دبي. وللاتصال بقنوات البث المباشر لهذا الحدث الكبير عبر نظام «زووم»، يتوجب التسجيل في الموقع.

وإلى جانب البث الحي والمباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، أعلنت إعمار أيضاً عن إتاحة الفرصة أمام الزوار الراغبين بحضور احتفالات السنة الجديدة بالدخول إلى منطقة المشاهدة المخصصة للجمهور في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. كما أن الحجوزات لدى مختلف المطاعم والفنادق المنتشرة على طول البوليفارد وسوق البحر ودبي أوبرا ودبي مول بروميناد أصبحت متاحةً الآن للاستمتاع بأروع تجربة في احتفالات رأس السنة الجديدة.