شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر خسائر يومية في أسبوعين متأثراً بصعود قوي للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل قوي فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات.



ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب ما أعلنته السلطات البريطانية هذا الأسبوع باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مما دفعها لتشديد الإجراءات الاحترازية كما اضطرت عشرات الدول حول العالم لوقف الرحلات الجوية القادمة من لندن.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.4% في الربع السنوي الثالث، وهي قراءة تجاوزت توقعات بنمو نسبته 33.1%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.06 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1870.3 دولار للأوقية، وهو أكبر انخفاض يومي منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسجل أعلى سعر عند 1889.4 دولار وأقل سعر عند 1864.6 دولار.